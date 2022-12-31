Спецоперация 31 декабря 2022, 15:22 Власти Запорожской области передали военнослужащим более 70 тонн гумпомощи Врио губернатора Балицкий: Запорожская область передала военнослужащим 70 тонн гумпомощи Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Администрация Запорожской области передала военнослужащим 58-й армии более 70 тонн гуманитарного груза. Об этом рассказал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

Реклама

Солдаты получили теплые вещи, зимнее снаряжение, оборудование, а также предметы быта, необходимые в военно-полевых условиях.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

«Сегодня огромное количество людей объединяет желание поддержать наших бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения СВО», — подчеркнул Балицкий.

Он пообещал, что регион будет регулярно оказывать помощь воинам, чтобы они могли достойно нести службу и «были уверены, что за ними надежный тыл».

В новогоднем обращении к россиянам президент России Владимир Путин отметил, что россияне проявили мужество, сплотившись для поддержки участников спецоперации. Они «без всяких формальных указаний» объединяются ради помощи другим.

По результатам опроса ВЦИОМ, более 60% россиян назвали спецоперацию главным событием года, а героями года для 54% стали военнослужащие в горячих точках.