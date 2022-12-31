Общество 31 декабря 2022, 07:50 Россияне назвали спецоперацию и победу над ковидом главными событиями года ВЦИОМ: 62% опрошенных россиян назвали СВО главным событием года РИА «Новости»

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Спецоперация стала главным событием года для 62% россиян, которых опросили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ). На втором месте с большим отрывом оказались победа над коронавирусом и частичная мобилизация — их самыми важными итогами 2022-го назвали по 9%.

Еще 6% ответили, что главным стало вхождение ДНР и ЛНР в состав России. Политическая повестка стала в этом году определяющей для жителей. Аналитики напомнили, что в 2021 году самым важным событием большинство сочли вакцинацию от ковида.

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Интересно, что в этом году победа над коронавирусом стала самой значимой в основном для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Вариант «спецоперация» чаще называли россияне от 35 до 59 лет, жители Москвы и Петербурга и городов миллионников.

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Каждый второй опрошенный назвал главными героями года военнослужащих в горячих точках (54%). На второе место вышли врачи (38%), тройку замкнули сотрудники МЧС (32%). Кроме того, респонденты чаще, чем в прошлые годы, называли волонтеров и социальных работников (20%).

Телефонный опрос проходил с 18 по 20 ноября, а также 3 и 17 декабря. В нем участвовали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.