Стало известно, когда жители Запорожья начнут получать российские паспорта
Жители Запорожской области Украины получат первые российские паспорта через месяц — полтора
Жители Запорожья начнут получать первые российские паспорта уже через месяц — полтора. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов.
По его словам, в Россию уже отправлены первые анкеты и пакеты документов.
«В России предоставление гражданства и получение паспорта занимает от месяца до трех. То есть в течение месяца — полутора будут выданы первые паспорта», — сказал Селиванов.
Селиванов отметил, что уже более трех тысяч человек обратились в центр приема документов для получения паспорта Российской Федерации. У здания выстраивается очередь, в которой одновременно стоят до 300 человек.
Ранее, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей. Решения по их заявлениям теперь обязаны принимать не дольше трех месяцев с момента подачи документов.
Только в первый день заявления подали 50 человек.