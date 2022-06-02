Стало известно, когда жители Запорожья начнут получать российские паспорта

Жители Запорожья начнут получать первые российские паспорта уже через месяц — полтора. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов.

По его словам, в Россию уже отправлены первые анкеты и пакеты документов.

«В России предоставление гражданства и получение паспорта занимает от месяца до трех. То есть в течение месяца — полутора будут выданы первые паспорта», — сказал Селиванов.

Селиванов отметил, что уже более трех тысяч человек обратились в центр приема документов для получения паспорта Российской Федерации. У здания выстраивается очередь, в которой одновременно стоят до 300 человек.

Ранее, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей. Решения по их заявлениям теперь обязаны принимать не дольше трех месяцев с момента подачи документов.

Только в первый день заявления подали 50 человек.