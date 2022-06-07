Мелитополь начал подготовку к референдуму о вхождении в состав России

Мэр Мелитополя Галина Данильченко заявила о том, что регион начинает подготовку к референдуму о вхождении в состав Российской Федерации.

По ее словам, город, который расположен в Запорожской области, лично посетил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Данильченко отметила, что Мелитополь благодарен России за помощь и поддержку, которая оказывается со стороны РФ в построении мирной жизни.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией. Российская Федерация здесь теперь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — сказала Данильченко. Ее видеообращение опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что Крым на законных основаниях входит в состав России. Он отметил, что легитимность референдума, который прошел в 2014 году, не подвергается сомнению. Как отметил Рогов, Запорожье возвращается в «родную гавань», в том числе с привязкой к Крыму.