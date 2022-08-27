Власти Запорожья сообщили о работе двух энергоблоков ЗАЭС

На данный момент на территории Запорожской атомной электростанции работают два энергоблока. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Четыре энергоблока на плановом ремонте. В данный момент работают два. Электричество уходит как на правый в сторону Украины, так и на левый берег Днепра», — сказал он.

Рогов также рассказал, что несколько тысяч жителей Запорожской области подписались под открытым письмом руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси о ситуации вокруг АЭС в Энергодаре. Люди просят руководство МАГАТЭ отреагировать на постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что снаряды вооруженных сил Украины разорвались в 30 метрах от ядерного хранилища Запорожской АЭС. Сообщается также, что за прошедшие сутки ВСУ трижды обстреляли ЗАЭС.