Несколько тысяч жителей Запорожья подписались под письмом в МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС

Несколько тысяч жителей Запорожской области подписались под открытым письмом руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси о ситуации вокруг АЭС в Энергодаре. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире канала «Соловьев Live».

«У нас уже тысячи, а возможно, и десятки тысяч людей подписали открытое письмо жителей [освобожденных территорий] Запорожской области к руководству МАГАТЭ», — заявил Рогов.

Люди просят руководство МАГАТЭ отреагировать на постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины. В письме указывается, что в районе самой большой в мире атомной станции «сложилась критическая ситуация».

«Люди требуют не просто защитить миллионы жизней ни в чем не повинных людей, а четко дать правовую оценку в той компетенции, в какой это могут сделать непосредственно МАГАТЭ», — подчеркнул член совета ВГА.

ВСУ нанесли очередной удар по ЗАЭС 26 августа. Снаряды попали в район хранилища радиоактивных изотопов.