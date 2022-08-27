Снаряды ВСУ разорвались в 30 метрах от ядерного хранилища Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

Сообщается, что за прошедшие сутки ВСУ трижды обстреляли ЗАЭС.

«Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы „ВестингХаус“. Еще 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы „ТВЭЛ“ и хранилище твердых радиоактивных отходов», — рассказали в ведомстве.

Уточнили, что радиационная обстановка на электростанции остается в норме.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что несколько тысяч жителей Запорожской области подписались под открытым письмом руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси о ситуации вокруг АЭС в Энергодаре. Люди просят руководство МАГАТЭ отреагировать на постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины.