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Власти Запорожья рассказали, когда проведут референдум по вхождению в состав России

Глава ВГА Запорожья назвал безопасность людей условием референдума о вхождении в состав РФ

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Власти Запорожской области проведут референдум о вступлении региона в состав России после достижения условий безопасного существования ее жителей. Об этом в Telegram-канале написал руководитель военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, в последнее время от жителей все чаще поступают вопросы о точной дате проведения народного голосования.

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«Референдум пройдет, когда мы будем готовы к нему с точки зрения безопасности жителей области», — заявил Балицкий.

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Глава ВГА выразил уверенность, что в референдуме сможет безопасно и комфортно принять участие любой желающий.

Член совета ВГА Запорожья Владимир Рогов не исключил, что украинские боевики осуществят провокации в день народного референдума.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что голосование в Запорожской и Херсонской областях Украины необходимо провести 4 ноября, в День народного единства. Политик подчеркнул, что русские города Украины неизбежно вернутся «в родную гавань».

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