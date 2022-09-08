«Будут пытаться». Власти Запорожья заявили, что ВСУ запланируют провокации на референдуме | 360°

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«Будут пытаться». Власти Запорожья заявили, что ВСУ запланируют провокации на референдуме

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что ожидает провокаций ВСУ в день проведения референдума

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Украинские военные попытаются устроить очередные провокации в день проведения референдума о вхождении в состав России, заявил «360» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, власти региона готовы к такому развитию событий в любой момент.

«Мы эти провокации ждем все время — независимо от того, референдум или не референдум. Понятно, что референдум может вызвать у этих нацистских чертей еще больше эмоций и еще больше желания покошмарить мирное население», — рассказал Рогов.

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Представитель ВГА подчеркнул, что ВСУ будут пытаться организовать провокации, но задача властей — обеспечить безопасность проведения референдума.

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Рогов сравнил нынешнюю ситуацию с событиями 400-летней давности, когда Минин и Пожарский боролись с польскими интервентами.

«Сегодня русские солдаты выбивают тех же западных оккупантов, легализованных через боевиков Зеленского, с южнорусских земель, с городов, заложенных русскими царями», — заявил о цикличности истории Рогов.

Избирком Запорожской области восстанавливает списки для референдума, отметил член главного совета ВГА региона. Владимир Рогов добавил, что при проведении голосования власти будут руководствоваться принципами прозрачности и безопасности.

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