Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях нужно провести 4 ноября — власти | 360°

Важное 07 сентября 2022, 17:13 (обновлено: 07 сентября 2022, 18:25) Поделиться Telegram

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Viber Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях нужно провести 4 ноября — власти Секретарь «Единой России» Турчак призвал провести референдумы в Донбассе 4 ноября РИА «Новости»

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Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины будет правильно провести 4 ноября, в День народного единства, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что Русский мир вновь обретет свою целостность.

Турчак заявил, что не сомневается: референдумы нужно провести в этом году.

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«Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность», — рассказал секретарь Генсовета партии.

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По словам Турчака, представители «Единой России» работают в Донбассе и освобожденных территориях с первых дней спецоперации. Политик отметил, что местные жители давно готовы к вхождению в состав РФ.

Власти Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса вправе запросить помощь для проведения референдумов, заявил посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров. Он подчеркнул, что Россия может помочь в организации этих мероприятий.

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