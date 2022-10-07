Власти Запорожья назвали невозможным прорыв украинских боевиков к ЗАЭС | 360°

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Власти Запорожья назвали невозможным прорыв украинских боевиков к ЗАЭС

Глава Энергодара Волга: прорыв украинских боевиков к Запорожской АЭС невозможен

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Прорыв ВСУ в направлении Запорожской АЭС невозможен. Об этом заявил РИА «Новости» глава Энергодара Александр Волга.

«По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодар в направлении Запорожской атомной станции <…>: данная ситуация рассматривается нами, в принципе, как невозможная», — сказал Волга.

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Глава города объяснил, что, прежде всего, ситуацию для украинских боевиков усложняет сам Днепр в качестве водной преграды. Кроме этого, военные части, охраняющие Энергодар и ЗАЭС, «всегда находятся в боевом состоянии» и тщательно наблюдают за территориями.

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«Естественно, мы прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах атака или наступление практически сводится к нулю», — подчеркнул Волга.

Ранее сообщалось, что украинские военные подложили мины под пять основных мостов в городе Запорожье и под плотину ДнепроГЭС.

Член ВГА области Владимир Рогов заявлял, что ВСУ планируют провокацию на Запорожской АЭС.

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