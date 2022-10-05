Рогов заявил о подготовке Киева к провокации на Запорожской АЭС | 360°

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Рогов заявил о подготовке Киева к провокации на Запорожской АЭС

Член ГСА Запорожской области Рогов: Украина готовит провокации на Запорожской АЭС

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Украинские силовики планируют провокацию на Запорожской АЭС. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он считает, что для этого будет спровоцирован неконтролируемый сброс воды на ряде ГЭС.

Рогов пояснил, что ВСУ могут планировать затопление АЭС при помощи подрыва Кременчугской гидроэлектростанции, которая находится выше по каскаду Днепра.

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«В планах наши противников еще больше — там еще и опыт с Кременчугской ГЭС, которая находится выше по каскаду. И тогда эта волна будет не 20 метров и не 60 с лишним километров, а куда все серьезнее», — сказал он.

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Член ГСА региона подчеркнул, что такой сценарий крайне опасен, поэтому о планах украинских властей необходимо рассказывать часто и открыто.

Ранее Рогов предупреждал о подобных планах противника на Днепровской ГЭС.

Сегодня Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность. Своим указом он установил статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

Авторы:

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