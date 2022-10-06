ВСУ заминировали пять мостов в городе Запорожье | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 12:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВСУ заминировали пять мостов в городе Запорожье Рогов: ВСУ заминировали основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС

Читать 360tv в

ВСУ подложили мины под пять основных мостов в городе Запорожье. Об этом в эфире радио «КП» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также он сообщил о минировании плотины ДнепроГЭС силами противника.

Реклама

«Сам ДнепроГЭС заминирован еще с первых дней марта, когда режим [президента Украины Владимира] Зеленского ждал нашего быстрого входа в Запорожье», — добавил Рогов.

Реклама

По его словам, сейчас в городе Запорожье опасные снаряды расположены еще под пятью мостами через Днепр в населенном пункте. Среди них — арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста.

О вариантах решения этой проблемы он пока не сообщил.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ стянули большое количество техники и живой силы к линии соприкосновения в Запорожской области. По его словам, сейчас силы противника в регионе находятся в рекордном объеме за все время российской спецоперации.

0 0 0 0 0 0