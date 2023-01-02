Спецоперация 02 января 2023, 20:55 Власти Самарской области сообщили о погибших при ударе по Макеевке земляках Губернатор Азаров: при ударе ВСУ по Макеевке погибли жители Самарской области РИА «Новости»

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При ударе ВСУ по Макеевке в Донецкой Народной Республике погибли мобилизованные из Самарской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров, слова которого привел официальный Telegram-канал самарских властей.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — отметил Азаров.

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Губернатор отметил, что в социальных сетях появилось много фейковой информации, поэтому нужно обращаться за уточнением в военные комиссариаты или звонить по номеру 112.

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«Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу поддержку», — подытожил Азаров.

Украинские военные открыли огонь из ракетных систем залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из российских военных подразделений в ночь с 31 декабря на 1 января. В результате смертельные ранения получили 63 человека.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал найти ответственных в гибели российских военных в результате удара украинских боевиков по Макеевке.