Спецоперация 02 января 2023, 18:37 Сенатор призвал найти ответственных за удар ВСУ по Макеевке Сенатор Совфеда Карасин призвал выявить виновных в ударе ВСУ по Макеевке РИА «Новости»

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Российские силовые структуры должны найти ответственных в гибели 63 военных в результате удара украинских боевиков по Макеевке. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Такое нельзя прощать! Нужно выяснить, что ответит за это в Киеве — от командования до исполнителей. Важно знать, кто планировал и согласовал в НАТО этот чудовищный акт по убийству наших защитников», — написал он.

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Сенатор призвал правоохранительные органы «напрячься» и выяснить конкретные фамилии ответственных лиц.

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«Циничное убийство десятков военнослужащих РФ не должно быть забыто. Нужен и внутренний анализ того, что произошло», — добавил Карасин.

Украинские военные в новогоднюю ночь ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по техникуму в Макеевке, где дислоцировались российские военные.

Всего в результате удара погибли 63 военнослужащих, писал RT. Сообщалось, что причиной удара стала активная сотовая связь в здании, которую засекли разведывательным комплексом ECHELON.