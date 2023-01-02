02 января 2023, 18:37
Сенатор призвал найти ответственных за удар ВСУ по Макеевке
Сенатор Совфеда Карасин призвал выявить виновных в ударе ВСУ по Макеевке
Российские силовые структуры должны найти ответственных в гибели 63 военных в результате удара украинских боевиков по Макеевке. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Такое нельзя прощать! Нужно выяснить, что ответит за это в Киеве — от командования до исполнителей. Важно знать, кто планировал и согласовал в НАТО этот чудовищный акт по убийству наших защитников», — написал он.
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Сенатор призвал правоохранительные органы «напрячься» и выяснить конкретные фамилии ответственных лиц.
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«Циничное убийство десятков военнослужащих РФ не должно быть забыто. Нужен и внутренний анализ того, что произошло», — добавил Карасин.
Украинские военные в новогоднюю ночь ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по техникуму в Макеевке, где дислоцировались российские военные.
Всего в результате удара погибли 63 военнослужащих, писал RT. Сообщалось, что причиной удара стала активная сотовая связь в здании, которую засекли разведывательным комплексом ECHELON.
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