Важное 02 января 2023, 16:20 Названо число погибших военных при ударе ВСУ по Макеевке Минобороны: при ударе ВСУ по пункту временной дислокации в Макеевке погибли 63 военных Соцсети

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Украинские военные нанесли удар из ракетных систем залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России. В результате погибли 63 человека. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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В ведомстве уточнили, что украинские боевики выпустили по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Две ракеты перехватила сработавшая система противовоздушной обороны.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», — отметили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что родные и близкие погибших получат всю необходимую помощь и поддержку.

Украинские боевики ударили по зданию ПТУ в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января. В помещении организовали временное размещение для российских военных. Как сообщил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, ракеты прилетели в здание ровно в 00:01. Судя по появившимся в Сети кадрам, взрывы полностью разрушили помещения.