Власти подтвердили, что число пострадавших при взрыве в Мелитополе увеличилось вдвое | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 13:43 Власти подтвердили, что число пострадавших при взрыве в Мелитополе увеличилось вдвое Член главсовета Запорожской области Рогов: при взрыве в Мелитополе пострадали 12 человек

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При взрыве у здания телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе пострадали 12 человек. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил в своем Telegram-канале, что их число увеличилось вдвое.

«Число пострадавших в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе возросло до 12», — написал он.

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Ранее об этом сообщили СМИ со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

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Владимир Рогов сообщал о шести раненых. Он также рассказал, что среди пострадавших есть 12-летняя девочка. Она шла в школу и находилась на расстоянии нескольких десятков метров от места теракта в тот момент, когда он произошел.

Чиновник показал запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент взрыва. Теракт произошел 25 октября, в 08:40. Машина белого цвета с самодельным взрывным устройством внутри стояла на углу здания, в котором находятся телеканал, радиостанция и редакция сайта холдинга «ЗаМедиа». Она взорвалась, когда мимо проезжал другой автомобиль. Специалисты уточнили мощность бомбы, она составила 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Причастные к теракту тоже попали в объектив, сообщили «Известия».