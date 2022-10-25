Спецоперация 25 октября 2022, 13:05 Самодельное взрывное устройство использовали для диверсии у здания «ЗаТВ» в Мелитополе — СК Следком России займется расследованием взрыва у здания телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе РИА "Новости"

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У здания телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе сдетонировало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет России сообщил в своем Telegram-канале, что проведет расследование и установит причастных к нападению.

«Следователи СК России фиксируют и будут расследовать факты преступной деятельности украинских националистов», — объявили в ведомстве.

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Для диверсии использовали самодельное взрывное устройство. Пострадали, по предварительным данным, пятеро — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и мирные жители. Следователи установят обстоятельства дела и дадут правовую оценку действиям причастных к нему лиц.

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Одиночный взрыв прогремел в Мелитополе утром 25 октября. Бомбу мощностью от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте заложили в машине. Член Общественной палаты России Александр Малькевич показал видео с места событий. Ударная волна выбила в здании «ЗаТВ» окна, повредила кирпичные стены. Редакция продолжила работать в штатном режиме.

Пять человек получили ранения, одного госпитализировали, сообщили «Известия». Взрыв, по словам корреспондента, был такой мощный, что обломки машины залетели в кабинет.