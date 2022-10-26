Балицкий заявил о превращении Запорожья в новый Мариуполь | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 12:31 Балицкий заявил о превращении Запорожья в новый Мариуполь Врио губернатора Балицкий заявил, что Запорожье превращается в укрепрайон РИА "Новости"

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Запорожье превращается в укрепрайон наподобие Мариуполя и «Азовстали». Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала « Россия 24 «.

По его словам, число наемников в городе измеряется тысячами. В его промзонах ВСУ создают укрепрайоны. Так, базой для военных стал завод «АвтоЗАЗ», рассказал он.

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«На левой стороне реки, там большое сосредоточение — и техника, и ребята смуглые», — уточнил Балицкий.

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Он подчеркнул, что в городских магазинах звучит польская, немецкая и английская речь.

Ранее врио губернатора рассказал, как союзные силы предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр и высадиться в Запорожье. Тогда ликвидировали порядка 30 диверсантов, большинство лодок затопили.

Также власти Запорожья сообщили о перегруппировке ВСУ с перспективой атаки на Васильевку. Украинские войска перебросили свои силы в Днепропетровск с Харьковского направления.