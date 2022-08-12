Власти отменили в школах Киева русский язык

В Киеве отменили преподавание русского языка. В 2022/2023 учебном году его исключили из школьной программы не только как предмет, но и в качестве факультатива, сообщил ТАСС.

Местная общественная организация отправила запрос в департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации о планах на новый учебный год в части изучения русского языка. Чиновники ответили, что его изъяли из школьной программы. Скан документа опубликовали в Telegram-чате сайта Klymenko time.

«[Программы] не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно», — указали в документе.

В 2015 году на Украине стартовала кампания по дерусификации. В стране начали сносить российские памятники, переименовывать улицы и станции метро. В мае этот процесс приостановили, однако в июле учредили Совет по декоммунизации, дерусификации и деколонизации при местном Минкультуры.