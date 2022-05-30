Процесс «дерусификации» улиц и станций метро, а также снос советских памятников в Киеве приостановили. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Решения теперь будут приниматься постепенно, заявил первый заместитель главы администрации Киева Николай Поворозник в эфире местного канала. Он подчеркнул, что такие решения должны приниматься в соответствии с законом.

«На следующих сессиях решения о переименовании других объектов продолжат постепенно принимать», — добавило СМИ.

В то же время в освобожденном Мелитополе улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова, переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, написал ранее RT.

Массовый снос памятников СССР на Украине начался в 2015 году. Незадолго до начала спецоперации, 21 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что снос советских памятников в Киеве стоит расценивать фактически как борьбу с Россией, а не с наследием СССР.