Угрозы напасть на Крым обернутся для Украины собственным поражением. Агрессивные планы ударят по ней бумерангом с непоправимыми последствиями, предупредил в беседе с РИА «Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он призвал не делать поспешных выводов из заявлений о том, что США разрешили Вооруженным силам Украины использовать поставляемое оружие для атак по полуострову.

«Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — сказал чиновник.

Чиновник из Белого дома заявил СМИ, что США не выбирают цели для ударов, лишь поставляют ВСУ оружие. Он назвал самообороной атаки по суверенной земле Украины и добавил, что американские власти считают Крым таковой. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявил журналистам, что договоренность с США о неиспользовании вооружения для ударов по России не распространяется на Крым и Донбасс.