В США одобрили Украине нанесение ударов по Крыму с использованием поставленного американского вооружения. Об этом сообщило издание Politico.

Высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена заявил, что американская сторона не выбирает цели для ударов ВСУ. По его словам, предоставленное Украине оружие предназначено для обороны.

«Любая цель, которую они решат атаковать на суверенной украинской земле, по определению будет атакована в целях самообороны», — подчеркнул чиновник.

Он обратил внимание, что в США считают Крым украинской территорией.

Вечером 18 августа в Керчи сработала система ПВО. Власти республики заверили, что ни Крымскому мосту, ни городу ничто не угрожает. По данным СМИ, вдали от моста сбили беспилотник.

В крымском парламенте назвали «фантастическими бреднями» планы Украины по уничтожению Крымского моста.