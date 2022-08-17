Украина договорилась с США не применять западное оружие по объектам России

Украина по договоренности с США не будет использовать полученное от Запада оружие для поражения целей в России. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Голосу Америки»*.

По его словам, на Крым и Донбасс данное ограничение не распространяется.

«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации», — отметил Резников.

США уже выделили Украине четыре миллиарда долларов и планируют добавить еще 4,5 миллиарда для военного противостояния России. Такое заявление сделал начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Но, по оценкам экспертов, миллиардная военная помощь Украине со стороны Запада не воспрепятствует ходу специальной операции России.

*«Голос Америки» включен в реестр СМИ-иноагентов.