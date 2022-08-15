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    15 августа 2022, 16:01

    Власти Крыма опровергли слухи о массовом отъезде людей с полуострова

    Глава Крыма Аксенов назвал ложью слухи об отъезде людей с полуострова

    Максим Зинкин

    Распространяемая в Сети информация о якобы массовом отъезде людей из Крыма из-за угроз безопасности является ложной. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

    «Никаких сомнений нет, что слухи о бегстве людей с полуострова являются полной ложью», — заявил он.

    Ранее Аксенов сообщил, что власти региона предприняли все необходимые меры для защиты жителей полуострова от любой внешней угрозы.

    По его словам, в обеспечении безопасности Крыма сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и представители Министерства обороны РФ, писал RT. Этого на 99% достаточно для обеспечения безопасности, подчеркнул Сергей Аксенов.

    Депутат комитета парламента полуострова Крым по межнациональным отношениям и народной дипломатии Юрий Гемпель сообщил, что план украинских властей провести атаку на Крымский мост является безумным и свидетельствует о нацистских настроениях в их рядах.