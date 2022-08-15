Власти Крыма опровергли слухи о массовом отъезде людей с полуострова

Распространяемая в Сети информация о якобы массовом отъезде людей из Крыма из-за угроз безопасности является ложной. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Никаких сомнений нет, что слухи о бегстве людей с полуострова являются полной ложью», — заявил он.

Ранее Аксенов сообщил, что власти региона предприняли все необходимые меры для защиты жителей полуострова от любой внешней угрозы.

По его словам, в обеспечении безопасности Крыма сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и представители Министерства обороны РФ, писал RT. Этого на 99% достаточно для обеспечения безопасности, подчеркнул Сергей Аксенов.

Депутат комитета парламента полуострова Крым по межнациональным отношениям и народной дипломатии Юрий Гемпель сообщил, что план украинских властей провести атаку на Крымский мост является безумным и свидетельствует о нацистских настроениях в их рядах.