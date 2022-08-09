Крым принял исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы — Аксенов
Глава Крыма Аксенов заявил об исчерпывающих мерах по защите полуострова от внешней угрозы
Власти Крыма приняли необходимые меры, чтобы защитить регион от внешней угрозы. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире программы «Соловьев Live».
«Меры, которые принимаются на сегодня, как к самым охраняемым объектам, так же охраняется и территория Крыма», — пояснил он.
По словам Аксенова, задействованы представители Минобороны РФ, сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Этого на 99% достаточно для обеспечения безопасности, подчеркнул глава Крыма.
Днем 9 августа на аэродроме около Новофедоровки в Сакском районе прогремел взрыв. По данным Минобороны РФ, причиной ЧП стала детонация боеприпасов. В Минздраве Крыма заявили, что в результате взрыва пострадали девять человек, еще один погиб.
Семерых пострадавших доставили в Сакскую районную больницу, еще два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу № 6. Ситуация полностью находится под контролем властей.