Власти Крыма приняли необходимые меры, чтобы защитить регион от внешней угрозы. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире программы «Соловьев Live».

«Меры, которые принимаются на сегодня, как к самым охраняемым объектам, так же охраняется и территория Крыма», — пояснил он.

По словам Аксенова, задействованы представители Минобороны РФ, сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Этого на 99% достаточно для обеспечения безопасности, подчеркнул глава Крыма.

Днем 9 августа на аэродроме около Новофедоровки в Сакском районе прогремел взрыв. По данным Минобороны РФ, причиной ЧП стала детонация боеприпасов. В Минздраве Крыма заявили, что в результате взрыва пострадали девять человек, еще один погиб.

Семерых пострадавших доставили в Сакскую районную больницу, еще два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу № 6. Ситуация полностью находится под контролем властей.