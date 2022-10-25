Власти Киева анонсировали веерные отключения электричества | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 11:02 Власти Киева анонсировали веерные отключения электричества Администрация Киева сообщила о предстоящем веерном отключении электроэнергии РИА "Новости"

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Жители Киева во вторник останутся частично без электричества. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города со ссылкой на компанию ДТЭК «Киевские электросети».

«В Киеве НЭК „Укрэнерго“ ввела стабилизационные веерные отключения электроэнергии во избежание аварий. ДТЭК „Киевские электросети“ предоставит упрощенный график отключений», — сообщили в мэрии.

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Городские власти призвали жителей уменьшить использование электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему страны.

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Ранее заместитель председателя киевской администрации Петр Пантелеев предупреждал, что в зимний период город рискует остаться без тепла на срок до нескольких недель. По его словам, эта вероятность связана с большим числом разрушенных инфраструктурных объектов.

При этом основные проблемы в теплоснабжении заключаются в дефиците электроэнергии, а не топлива для котельных. Последние несколько недель власти Украины регулярно публикуют графики аварийных отключений подачи электричества, писал RT.

Публицист Иван Новоселов заявлял «360», что полное поражение в боевых действиях заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией.