Окно возможностей для Украины закрывается. Только полный разгром заставит ее сесть за стол переговоров | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 12:34 (обновлено: 19 октября 2022, 16:36) Окно возможностей для Украины закрывается. Только полный разгром заставит ее сесть за стол переговоров Публицист Новоселов: только полный разгром ВСУ заставит Зеленского пойти на переговоры РИА «Новости»

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Действительно ли переговоры между Киевом и Москвой стали невозможными после вхождения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации? На этот вопрос в эксклюзивной колонке для «360» ответил публицист Иван Новоселов.

Мирные переговоры возможны всегда. Вхождение четырех бывших областей Украины в состав России ничего не меняет в глобальном смысле. У Украины все еще остается возможность принести мир своим оставшимся областям.

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Возможность разговаривать и вести переговоры была у Киева на протяжении всего периода спецоперации. На самом деле, возможность разговаривать, вести переговоры и нормализовать отношения с Москвой была у него много лет. Все, что сейчас происходит, вызвано решениями украинской стороны.

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Если судить по высказываниям властей Украины, они планируют сражаться с российской армией до своего неизбежного поражения. Не имея доступа к альтернативным источникам информации, украинцы еще верят, что их сторона побеждает, и поддерживают воинственный настрой правительства. Киевский режим не делает официальных объявлений о потерях, а поскольку законодательные ограничения в Украине намного серьезнее, чем в России, любые разговоры о переговорах или капитуляции безжалостно пресекаются.

Сейчас украинская сторона планирует очередное нападение на Херсонскую область Российской Федерации. Они стягивают в этот район крупные силы и все резервы, готовясь к очередной попытке захватить правый берег Днепра.

Все предыдущие попытки были неудачными, однако в этот раз они, по-видимому, собираются повысить ставки и разрушить плотины ГЭС, что приведет к наводнению невиданных масштабов. Да уж, настоящее проявление заботы о местном населении.

РИА «Новости»

Российская сторона готовится к отражению нападения и борьбе с последствиями наводнения. Сеть каналов приведена в полную готовность для отвода воды, гражданское население эвакуируют в другие регионы России. Командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назвал обстановку сложной и сказал, что действия российских Вооруженных сил будут зависеть от ситуации.

Украинские власти продолжают распространять мифы о слабости России, чтобы укрепить боевой дух своих войск и предотвратить массовое дезертирство. Они теряют сотни и тысячи бойцов в попытках прорвать оборону российской армии. Но это их не останавливает и, похоже, что только разгром может посадить их за стол переговоров.

РИА «Новости»

Возможен ли такой разгром? Это зависит от результатов наступательных операций Украины в Херсонской и Запорожской областях. У Украины практически не осталось резервов для крупных операций, они уже бросают в бой необученные силы теробороны. Тем не менее в Херсонской области они обладают существенным численным превосходством и, возможно, локальным преимуществом в огневой мощи и артиллерии.

Тем временем российские войска постепенно продолжают освобождение Донбасса, мобилизованные завершают обучение и окно возможностей для Украины постепенно закрывается, если уже не закрылось. Спонсоры режима Владимира Зеленского не видят никаких успехов за свои деньги, и существует вероятность, что главный спонсор — в лице США — сократит объемы помощи начиная с декабря.

Так что, вероятно, сейчас Украина пытается использовать последние шансы изменить ситуацию в свою пользу. Если они добьются заметных успехов, то покажут спонсорам, что их еще рано списывать со счетов, и могут заручиться дополнительной поддержкой. Между тем отсутствие таких успехов не вызовет у спонсоров энтузиазма, а потеря спонсоров сделает поражение неизбежным и должна вынудить Киев сесть за стол переговоров.

Но все эти рассуждения имеют смысл, только если предположить, что украинские власти действительно заботятся об интересах своей страны. Пока что их действия свидетельствуют о противоположном.