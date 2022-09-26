Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 07:44 Поделиться Telegram

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Viber Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область наладит мирную жизнь после вступления в РФ РИА «Новости»

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Херсонская область надеется вступить в состав России уже в самое ближайшее время. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Чем быстрее мы станем полноценным субъектом России, чем скорее войдем в состав Российской Федерации, тем быстрее мы сумеем наладить мирную жизнь», — сказал он.

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Стремоусов выразил уверенность, что Херсонская область станет частью России уже в самое ближайшее время.

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Начиная с 23 сентября по 27 сентября в Херсонской области, а также Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках, проходят референдумы о вступлении в состав России.

Накануне стало известно, что украинские боевики ударили по центру Херсона из реактивной системы залпового огня HIMARS, два человека погибли.

Председатель правительства региона Сергей Елисеев заявлял, что, несмотря на обстрелы ВСУ, референдум о вхождении в состав России состоится в полном объеме и в запланированный срок.

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