Власти Херсона заявили, что теракты не смогут остановить референдумы | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Власти Херсона заявили, что теракты не смогут остановить референдумы Херсонские власти усилят меры безопасности после обстрела VK Администрация Херсонской области

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Власти Херсонской области усилят меры безопасности после обстрела гостиницы в столице. Об этом рассказал председатель правительства региона Сергей Елисеев в Telegram-канале администрации.

Он пообещал также, что террористы будут определены и наказаны.

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Сообщается, что удар был нанесен по наводке служб НАТО.

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«Гибель каждого нашего жителя — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Я скорблю вместе с вами в это трудное время», — написал Елисеев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Херсона из РСЗО HIMARS, два человека погибли. В гостинице жили гражданские, оружия или военной техники там нет. Жертвами атаки стали как минимум два человека. Также сообщили, что там проживала группа телеканала RT, но никто из них не пострадал. Идет разбор завалов.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил гибель при обстреле Херсона бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко. Он сказал, что Журавко был достойным человеком, который всегда держал слово.

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