ВСУ нанесли удар по центру Херсона. Погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко | 360°

Мир 25 сентября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ нанесли удар по центру Херсона. Погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко ВСУ обстреляли ракетами гостиницу в центре Херсона

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Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ракеты ВСУ попали в гостиницу.

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«Это фактически центр Херсона», — сообщил представитель экстренных служб

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В гостинице жили гражданские, оружия или военной техники там нет. Жертвами атаки стали как минимум два человека. По предварительным данным, один из них — бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Также сообщили, что там проживала группа телеканала RT, но никто из них не пострадал. Идет разбор завалов.

Коллективный Запад закатил истерику по поводу референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Но жители этих регионов лишь ответили на призыв президента Владимира Зеленского «убираться с Украины». Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Жители этих регионов решили именно так и поступить — уйти в Россию, забрав при этом свои земли, на которых испокон веков жили их предки, заявил российский министр.

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