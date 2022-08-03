Власти Херсонской области восстановили часть разрушенного Антоновского моста

Несколько полос движения по частично разрушенному украинскими боевиками Антоновскому мосту в Херсонской области уже восстановили, автомобильный транспорт может спокойно перемещаться. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец.

«Часть моста уже отремонтировали, идет работа по восстановлению всей поверхности. Несколько полос движения уже восстановили», — сообщил он.

Кобец рассказал, что власти региона организовали дополнительные рейсы катеров и паромные переправы для населения с одного берега Днепра на другой. По его словам, этот способ не является удобным, однако в сложившейся ситуации другого выхода пока нет.

«Нечестно создавать некомфортные условия для людей. Антоновский мост — важный гражданский объект, нужный для сообщения между областью и городом», — добавил глава администрации.

Украинские националисты неоднократно наносили удары по Херсонскому мосту из американских ракетных систем залпового огня HIMARS, в итоге нанеся повреждения дорожному полотну.

Военный журналист Алексей Борзенко сообщил «360», что Херсонское направление для ВСУ является единственным, где они могут рассчитывать на то, что ситуация повернется в их сторону. Поэтому они целенаправленно атакуют по гражданским объектам, чтобы устроить панику среди мирного населения.