ВСУ снова обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Херсонское направление — единственное, где бойцы украинской армии могут попытаться хоть что-то изменить, пояснил «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его речь.

ВСУ стоят [недалеко от Херсонской области] максимально, как могут. Им просто деваться некуда. Потому что если их оттуда вышибут, то они будут уничтожены, не дойдут до Запорожья. Следующий крупный рубеж обороны — это Днепр и Запорожье. Единственное возможное стратегическое направление, чтобы хоть что-то изменить, — херсонское. [ВСУ предпринимают] попытки выйти на Херсон и затеять там какую-нибудь бучу. Ясно, что все это (попытки — прим. ред.) будет разбито.

Очень сложная сейчас ситуация в Одессе и Николаеве — там уже чуть ли не переговоры идут, чтобы сдаться. Я думаю, что в этих городах серьезных боев не будет. И тогда все — по Черному морю отрезаются поставки, они (Украина — прим. ред.) теряют его. И тогда замыкается этот контур Малороссии. Это же была Россия, потом это все передавалось Украине. Если они отрезаются от Черного моря, то уже не смогут ничего по нему с территории Румынии получать. Мы и так эти корабли бьем, но тут уже будет открытый проигрыш.

Украинских мужчин ловят, чтобы забрать в армию

Спецоперация идет потихонечку, их (ВСУ — прим. ред.) перемалывают.

Ни на одной войне не было такого варварского отношения к своим военнослужащим, как это происходит на Украине. Ловят мужчин, чтобы загнать в армию, причем ловит полиция совместно с военкоматами. Доходит до смешного: мужиков прячут у родственников, они сидят в подвалах, они не выходят на улицу, чтобы соседи не заложили. Жена приносит еду, а человек сидит в подполье. Боятся, что он уйдет в армию и погибнет.

Зеленский понимает ясно, что происходит. Ему нужно хоть что-то показать Западу, которому, в свою очередь, тоже нужно обществу показывать, что не зря они терпят проблемы в экономике, что есть хоть что-то положительное. Но положительного нет.

Европу сотрясут протесты

Все протесты в Европе, понятное дело, начнутся осенью и будут связаны с похолоданием и сопутствующими проблемами с газом, бензином. Бензин нужен для транспортировки продуктов питания, все перевозится по железной дороге и на грузовиках. Как Штаты, если нет дизеля, смогут обеспечить свои магазины продуктами?

Мы пока никаких ответных санкций не принимали. Но мы можем их принять осенью. Вообще, развитие серьезное развитие событий будет к сентябрю.