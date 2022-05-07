Власти Херсонской области сообщили о намерении «жить в составе России»

Херсонская область Украины намерена стать одним из субъектов Российской Федерации. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

В настоящее время Херсонская область в рамках спецоперации по демилитаризации Украины полностью взята под контроль ВС РФ. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, налажено вещание российских телеканалов.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что если понадобится, власти региона готовы обратиться с соответствующим вопросом к руководству РФ.

«Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — сказал представитель администрации.

Ранее стало известно, что с 1 мая Херсонская область начала переход на российские рубли. На полный переход понадобится до четырех месяцев. Все это время в регионе можно будет пользоваться как гривной, так и рублями.

Также власти Херсонской области заявили, что жители региона смогут получить российское гражданство.