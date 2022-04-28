Херсонская область перейдет на рубли

Херсонская область с 1 мая начнет переходить в рублевую зону. Весь процесс займет несколько месяцев, заявил зампред военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости».

При этом глава комитета уточнил, что на полный переход понадобится до четырех месяцев. Все это время в регионе можно будет пользоваться как гривной, так и рублями.

«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — заключил Стремоусов.

Херсонская область находится на юге Украины. Регион взяли под контроль российские войска во время проведения спецоперации. Военные освободили область от украинских националистов и боевиков.

В ночь на 28 апреля украинские войска ударили по центру Херсона. Один из снарядов запустили в сторону телевышки, которой удалось устоять. Согласно информации журналистов, военные ударили по городу как минимум двумя ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами».