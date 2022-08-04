Власти Донецка сообщили об ударе ВСУ по исправительной колонии

Украинские военные нанесли удар по исправительной колонии в Донецке. В результате погиб один заключенный, сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

По данным Кулемзина, под удар украинских военных попала колония на улице Ивана Сусанина в Кировском районе.

«Погиб заключенный 1980 года рождения. Ранения получил сотрудник учреждения 1990 года рождения. Он госпитализирован в больницу имени Калинина. Еще один заключенный, получивший ранения, 1986 года рождения, остался на лечении в колонии», — уточнил мэр Донецка.

Об обстреле колонии также сообщил украинский журналист Анатолий Шарий. По его словам, прилет был и в Еленовку, где находится больница, в которой лежат раненые участники запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»*. Официально эти данные не подтверждены.

Ранее ВСУ обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сообщил, что вина армии Украины в этом обстреле доказана, России нечего скрывать. Кроме того, российская сторона предложила ООН и Красному Кресту провести расследование на месте.

«Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке: люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых», — сказал представитель Кремля.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.