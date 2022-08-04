Обострение в Нагорном Карабахе, переговоры в Сочи, учения Китая. Главное из заявлений Пескова

Темы Нагорного Карабаха, предстоящих переговоров президентов России и Турции в Сочи, а также военных учений Китая рядом с Тайванем подняли сегодня на брифинге с представителем Кремля Дмитрием Песковым. «360» собрал главное из его заявлений.

Заседание Совбеза

Президент Владимир Путин 4 августа проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил Песков. Подробности повестки, которая будет обсуждаться на совещании, представитель Кремля не назвал.

Нагорный Карабах

Песков заявил, что в Кремле обеспокоены обострением в Нагорном Карабахе, а также призывают стороны к выполнению трехсторонних соглашений. По его словам, президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить обстановку в этом регионе.

«Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в графике у Путина пока нет телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Однако, как подчеркнул он, если потребуется, такой контакт может быть проведен оперативно.

Военные учения Китая

Говоря о военных учениях Китая возле Тайваня, Песков напомнил о том, что это суверенное право КНР. Напряженность в регионе искусственно спровоцировала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси своим приездом на Тайвань, отметил он.

«Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается маневров, то это суверенное право Китая», — добавил Песков.

Стрельба ВСУ по Еленовке

Вина ВСУ в гибели украинских пленных, которые находились в изоляторе в Еленовке, доказана, заявил Песков. Он подчеркнул, что России нечего скрывать.

«Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке: люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента напомнил, что российская сторона предложила ООН и Красному Кресту ознакомиться с данными российской стороны и провести необходимые расследования.

Турбина для «Газпрома»

«Газпром» хочет получить турбину для «Северного потока», но на нее требуются документы, одних слов мало, сказал Песков.

«Ведь не „Газпром“ вводил санкции, санкции введены в отношении „Газпрома“. Здесь в данном случае для „Газпрома“ важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», — пояснил он.

Представитель Кремля пояснил, что на фоне санкций, которые введены в отношении «Газпрома» и России, компания должна себя застраховать, застраховать свою собственность.