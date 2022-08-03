Минобороны России: ВСУ ударили по Еленовке после первых показаний пленных боевиков

Удар по следственному изолятору Еленовка, где находились боевики батальона «Азов»*, украинские военные нанесли американскими ракетными системами залпового огня HIMARS. Это произошло менее чем через сутки после публикации видео с показаниями о преступлениях националистов взятого в плен Дмитрия Козацкого. Как сообщил ТАСС, об этом на встрече с иностранными военным атташе заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Он подчеркнул, что именно украинская сторона настаивала на том, чтобы сдавшихся в плен боевиков разместили в Следственном изоляторе Еленовки. Фомин пояснил, что решение об ударе киевский режим принял, чтобы устранить свидетелей преступления против собственного населения.

В том, что за ударом по изолятору стоят именно украинские военные подтверждают и направление, откуда выпустили снаряды.

«Направление пролома крыши и очага возгорания прямо указывают на то, что удар был нанесен с северо-западного направления. Стрельба велась с траектории Марьинка — Курахово — треугольник Сергеевка — Покровск — Удачное», — заявил Фомин.

Замминистра добавил, что в блоке, в который попал снаряд, находились 193 человека. В результате погибли 50 военнопленных, ранения получили 73 боевика. Также пострадали восемь сотрудников СИЗО.

Представитель Минобороны добавил, что США попытались закрыть вину киевского режима, заявив о случайном ударе по Еленовке. Но само заявление противоречит прошлым словам американских военных.

«На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица Минобороны США о том, что «если это и случилось — украинский удар, они не хотели этого делать. <> По заявлениям США, система HIMARS является высокоточной и поражает именно те цели, на которые она была направлена», — отметил Фомин.

ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке в конце июля. Минобороны России опубликовало списки погибших и пострадавших в результате атаки. Ведомство возложило ответственность за гибель людей на власти Украины и руководство США, которое предоставило ВСУ тяжелое вооружение.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России