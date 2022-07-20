Власти ДНР заявили, что трибунал состоится после полного освобождения республики

Депутат народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что военных преступников будут судить только после полного освобождения территории ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Итоговый, большой трибунал будет возможен только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики Елена Шишкина депутат народного совета ДНР.

Глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова ранее сообщила, что Донецкая и Луганская народные республики разрабатывают соглашение, которое позволит представителям России участвовать в трибунале.

Ранее власти Сирии дали предварительное согласие на участие в суде над военными преступниками. Об этом также заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.