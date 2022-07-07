Сирия дала предварительное согласие на участие в трибунале в ДНР

ДНР получила предварительное согласие от властей Сирии на участие в международном трибунале над военными преступниками. Об этом заявила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

По ее словам, в настоящее время у ДНР есть представление о том, какие страны могут принять участие в этом судебном процессе, написал ТАСС.

Среди них, как уточнила омбудсмен, Луганская Народная Республика. Она обратила внимание, что представители РФ уже производят следственные действия в народных республиках.

«В ходе визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — заключила она.

Ранее суд в ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников. Среди них — два гражданина Великобритании и один марокканец. Также были предъявлены обвинения наемнику из Швеции.