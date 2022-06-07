Власти ДНР восстановили 675 километров водопроводных сетей в Мариуполе

Мариуполь после оккупации украинских националистов возвращается к нормальной жизни. Власти Донецкой Народной Республики восстановили 675 километров водопроводных сетей. Об этом сообщил Telegram-канал «Новый Мариуполь».

Директор филиала производственного управления водно-канализационного хозяйства ГУП ДНР «Воды Донбасса» Сергей Коваль рассказал, что чистая вода уже поступает в Приморский и Октябрьский районы города.

«Вода поступает к домам 80% абонентов, но пока подается лишь на первые этажи. Если давление достаточное — поднимается до третьего этажа», — сообщил он.

Работу по подключению новых абонентов проведут работники районных ЖЭК.

«Для восстановления водоснабжения в остальных районах города сейчас идет проверка технических возможностей подключения и подвода воды», — добавил Коваль.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что девять школ возобновили работу в Мариуполе. По его словам, вновь работает телевидение, местные жители ходят на работу.

Начал работу и порт Мариуполя. В мае туда зашел первый сухогруз.