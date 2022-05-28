Прибытие первого сухогруза в порт Мариуполя показали на видео

Первый сухогруз прибыл в разминированный порт Мариуполя. Отсюда судно отправится в Ростов-на-Дону, нагруженное металлоломом. Отправка пройдет в рамках соглашений, которые были заключены еще до начала спецоперации, сообщил телеканал «Звезда».

Путь в порт Мариуполя сейчас не представляет опасности, акваторию полностью разминировали, а суда, которые специально подтопили участники украинских нацбатальонов, подняли на поверхность.

Порт готов к отправке и приему грузов. Городу очень нужны стройматериалы, чтобы продолжать восстанавливать здания. Протяженность гуманитарного коридора из Азовского моря в сторону Черного моря составляет 115 миль, ширина — две мили. С 25 мая он открыт 24 часа в сутки.

В Минобороны ранее сообщили, что выход иностранных судов из порта Мариуполя будет осуществляться в светлое время суток, их будут сопровождать буксиры.