Девять школ возобновили работу в Мариуполе

В Мариуполе возобновили работу уже девять школ. Туда уже завезли учебники, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, в город возвращаются местные жители, начинают выходить на работу. Идет восстановление здание, работает телевидение, написал ТАСС.

«У нас если начинает работать телевидение, это говорит, что жизнь уже не просто приходит, а есть много положительных моментов, которые необходимо освещать», — добавил Кимаковский.

Мариуполь перешел под контроль ВС РФ и Народной милиции ДНР в мае. Город очень сильно пострадал в результате обстрелов ВСУ. Сейчас здесь продолжаются работы по разминированию, идет расчистка завалов, восстанавливают водоснабжение и подачу электричества в жилые дома и социальные объекты.

В частности, идут восстановительные работы на подстанции «Азовская», одной из самых важных для города. Она питает мариупольский узел — завод имени Ильича, сам город и близлежащие поселки, сообщили «Известия».

Начал работу и порт Мариуполя. В мае туда зашел первый сухогруз.