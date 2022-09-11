Власти ДНР сообщили о провале контрнаступления ВСУ под Песками | 360°

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Власти ДНР сообщили о провале контрнаступления ВСУ под Песками

Народная милиция ДНР: попытка контратаки ВСУ под Песками оказалась неудачной

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести контратаку под поселком Пески, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, наступление противника удалось отбить.

Офицер Народной милиции ДНР с позывным Зять рассказал, что разведка республики обнаружила скопление украинских военных. Донецкие силовики начали стрелять по позициям противника.

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«Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении была подавлена. Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП и множество трупов убитых солдат», — подчеркнули в НМ ДНР.

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Минобороны России заявило о серьезных потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. По информации министерства, в период с 6 по 10 сентября украинские военные потеряли четыре тысячи бойцов убитыми и восемь тысяч ранеными.

Бойцы ВСУ намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях, добавили в министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что Энергодар и Запорожская АЭС подверглись обстрелам 26 раз с 1 сентября.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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