Минобороны России озвучило потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

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Минобороны России озвучило потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: более 4 тысяч бойцов ВСУ погибли на Николаево-Криворожском направлении

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 6 по 10 сентября потеряли более четырех тысяч бойцов убитыми и более восьми тысяч ранеными на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны России. Российские военные уничтожили восемь пунктов управления противника и склады с боеприпасами.

«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева», — отметили в оборонном ведомстве.

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В результате атаки удалось поразить более 100 военнослужащих и 15 единиц автомобильной и бронированной техники противника.

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Российские военные уничтожили склады ВСУ в Николаевской области и ДНР. А в селе Старая Богдановка Николаевской области удалось поразить украинскую радиолокационную станцию.

Системы ПВО сбили вертолет Ми-8 ВВС Украины, сообщила газета «Петербургский дневник». В зону поражения также попали четыре украинских беспилотника и две баллистических ракеты «Точка-У».

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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