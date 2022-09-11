ВСУ обвинили в намеренных ударах по энергетической инфраструктуре освобожденных территорий | 360°

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ВСУ обвинили в намеренных ударах по энергетической инфраструктуре освобожденных территорий

Минобороны России: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС 26 раз с 1 сентября

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Украинские военные намеренно атакуют объекты энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях, сообщили в Минобороны России. По данным министерства, с 1 сентября ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС 26 раз.

«Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

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ВСУ, добавили в Минобороны, бьют по объектам генерации, по трансформаторным подстанциям и линиям электропередач.

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С 1 сентября украинские военные 26 раз обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар. Из-за этого город дважды оставался без электроэнергии.

Накануне российские военные поразили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Николаевской области, сообщило ИА «Невские новости». Российские системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников, также удалось уничтожить до 300 военнослужащих противника.

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