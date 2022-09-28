Власти ДНР пообещали восстановить конституционные границы республики | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Власти ДНР пообещали восстановить конституционные границы республики Глава ДНР Пушилин заявил о скором восстановлении конституционных границ республики РИА «Новости»

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Конституционные границы Донецкой Народной Республики в скором времени будут полностью восстановлены. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Территория ДНР в конституционных границах в скором времени будет освобождена», — заявил он.

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С 23 по 27 сентября в ДНР, а также Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях прошел референдум о вхождении территорий в состав России. Жители регионов практически единогласно отдали свой голос за инициативу.

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Всего в голосовании приняли участие около двух миллионов жителей ДНР. Пушилин назвал их решение настоящим подвигом и истинным правом людей стать частью России, за которое они боролись на протяжении трех тысяч дней.

Пушилин отмечал, что однозначный результат голосования не стал для него неожиданным, так как еще в мае 2014 года свыше 85% жителей высказались за выход республики из состава Украины.

Также глава ДНР рассказывал, что в скором времени отправится в Москву на подписание договора о вхождении субъекта в состав РФ.

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