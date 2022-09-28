Власти ДНР пообещали восстановить конституционные границы республики | 360°

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Мир
28 сентября 2022, 15:50
МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы
Знаменитости
28 сентября 2022, 15:46
Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины
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Подмосковье
28 сентября 2022, 15:36
Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе
Важное
28 сентября 2022, 15:36
Власти Запорожской области попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ
Армия
28 сентября 2022, 15:33
Портал «Объясняем.рф» объяснил отсутствие мобилизации срочников
Подмосковье
28 сентября 2022, 15:31
Почти 800 крыш отремонтировали в Подмосковье с начала года
Спецоперация
28 сентября 2022, 15:28
Украинские военные атаковали гостиницу в Херсоне
Эксклюзив
28 сентября 2022, 15:25
«Нельзя ждать». Жительница Балашихи проводила в Донбасс любимого мужа
Подмосковье
28 сентября 2022, 15:22
Жители Подмосковья получили кешбэк на 180 миллионов рублей за оплату ЖКУ картой «Мир»