Глава ДНР рассказал о скором подписании соглашения с Россией | 360°

Власть 28 сентября 2022, 02:47 Поделиться Telegram

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Viber Глава ДНР рассказал о скором подписании соглашения с Россией Глава ДНР Пушилин заявил, что скоро отправится в путь для подписания соглашения с Россией РИА «Новости»

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что начнет готовиться к следующим шагам после проведения референдума. Он планирует в ближайшее время поехать в Москву и подписать соглашение о вхождении региона в состав России.

«Сейчас буду готовиться к следующим шагам, буду готовиться к поездке. Совсем скоро, конечно же, следующие шаги, мы говорили про них, про юридическую часть. Конечно же — это подписание соглашения. Так что совсем скоро — в путь. Ура!» — процитировало Пушилина РИА «Новости».

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Также глава ДНР прокомментировал ситуацию на фронте. План действий союзных войск он назвал абсолютно простыми.

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«Будем побеждать. Теперь — исходя из новых условий. С учетом того, что мы практически уже в составе Российской Федерации», — отметил Пушилин.

Ранее он обратился к жителям ДНР с напутственной речью. Глава республики подчеркнул, что проведение референдума о присоединении к России является исторической вехой.

Голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось 27 сентября. Большая часть населения освобожденных территорий выступила за вхождение в состав России.

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