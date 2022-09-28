«Долгий и тяжелый путь домой». Пушилин обратился к жителям ДНР по итогам референдума | 360°

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«Долгий и тяжелый путь домой». Пушилин обратился к жителям ДНР по итогам референдума

Глава ДНР Пушилин назвал итоги референдума возвращением домой и подвигом народа

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Жители Донецкой Народной Республики совершили подвиг и добились возвращения домой. Глава республики Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение и объявил, что референдум состоялся.

В проведении референдума приняли участие около семи тысяч членов избирательных комиссий, проголосовали более двух миллионов граждан. Больше 2,5 тысячи правоохранителей круглосуточно обеспечивали безопасность на улицах городов и в пунктах голосования. Абсолютное большинство, 99,23% избирателей, поддержали присоединение ДНР к России. Денис Пушилин назвал это подвигом.

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«Более трех тысяч дней мы боролись за право быть частью России и вернуться к себе домой, быть со своей настоящей родиной. И у нас все получилось. Да, это был долгий и тяжелый путь домой», — сказал он.

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По его словам, результат голосования не стал неожиданностью. Еще на первом референдуме, в мае 2014 года, когда 89% избирателей поддержали выход региона из состава Украины. Денис Пушилин отметил, что теперь предстоит восстановить территориальную целостность ДНР, освободить населенные пункты, возродить города и районы.

Референдум

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

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