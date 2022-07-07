Власти Брянской области назвали последствия обстрела со стороны Украины

Вооруженные силы Украины в ходе обстрела Брянской области повредили линию электропередачи в селе Некислицы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате вчерашнего обстрела села Некислицы частично повреждена линия электропередачи. После завершения работы оперативных служб бригада электриков приступила к ее восстановлению», — написал он.

Село Некислицы находится в менее чем 500 метрах от границы с Сумской областью Украины.

На территории Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов приграничных с Украиной территорий.

Утром 5 июля националисты атаковали село Зерново в Суземском районе области, выпустив 18 снарядов. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Помимо этого, ВСУ нанесли удар по населенным пунктам Курской области. Пострадали дома жителей сел Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе, жертв и раненых нет.